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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال غدا

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شوال مساء غد الـ29 من رمضان الحالي حسب تقويم أم القرى الموافق 30 / 4 / 2022م. وذكرت في إعلانها أنه نظرا لما تضمنه قرارها رقم 156/ه وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443ه ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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