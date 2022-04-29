ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

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وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة في جدة، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.
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