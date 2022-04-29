ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة في جدة، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبدالرشيد طبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.