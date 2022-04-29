شكرا لقرائتكم خبر رقابة مكثفة على المسالخ والأسواق خلال أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بإدارة الأسواق والمسالخ جهوده في استقبال مرتادي أسواق النفع العام والمسالخ خلال إجازة نهاية رمضان وعيد الفطر، عبر تكليف عدد من المراقبين والمشرفين للإشراف على الأسواق والمسالخ وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح مدير الفرع المهندس سعيد الغامدي أن الفرع عزز استعداداته لاستقبال الموسم من خلال تكثيف الرقابة على مشغلي المسالخ من قبل مراقبي المكاتب، والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.

وأشار إلى أن خطة العمل تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة ، والتوعية والإرشاد، مؤكدا توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف المكتب إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.