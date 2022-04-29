رقابة مكثفة على المسالخ والأسواق خلال أيام العيد

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وأوضح مدير الفرع المهندس سعيد الغامدي أن الفرع عزز استعداداته لاستقبال الموسم من خلال تكثيف الرقابة على مشغلي المسالخ من قبل مراقبي المكاتب، والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.وأشار إلى أن خطة العمل تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة ، والتوعية والإرشاد، مؤكدا توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف المكتب إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.
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