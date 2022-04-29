«نزاهة»: إيقاف 43 شخصا بتهم فساد مالي وإداري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 43 شخصا بتهم فساد مالي وإداري، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. فيما حققت مع 189 شخصا في إطار مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال رمضان في 7 جهات حكومية، وهي وزارات: الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم و الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وكانت الهيئة باشرت أخيرا 13 قضية تم فيها القبض على عدد من المتهمين، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة. 3384 جولة رقابيىة 3384 جولة رقابيىة 189 تم التحقيق معهم 43 عدد الموقوفين للإبلاغ 990 الهاتف المجاني 0114420057 الفاكس [email protected] البريد الالكتروني

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