«نزاهة»: إيقاف 43 شخصا بتهم فساد مالي وإداري

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وكانت الهيئة باشرت أخيرا 13 قضية تم فيها القبض على عدد من المتهمين، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.3384 جولة رقابيىة
189 تم التحقيق معهم
43 عدد الموقوفين
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