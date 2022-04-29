شكرا لقرائتكم خبر التحالف يطلق 163 حوثيا لدعم جهود السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس إطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة.

وكشف المتحدث الرسمي للتحالف العميد ركن تركي المالكي أن البادرة الإنسانية تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكوهولم ).

وأضاف العميد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة اليمن صنعاء.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.