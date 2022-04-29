الدنمارك أول دولة في العالم توقف تطعيمات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أعلنت سلطاتها الصحية أن وباء كورونا أصبح «تحت السيطرة»، ستكون الدنمارك أول دولة في العالم توقف برامج التطعيم ضد «كوفيد-19».
وقالت هيئة الصحة في البلد الاسكندنافي إنها قررت إنهاء البرنامج بدءًا من 15 مايو المقبل، بعد أن «حصل كثيرون على اللقاح»، مشيرة إلى أن «الإصابات الجديدة تتراجع ومعدلات الاستشفاء مستقرة».
وكانت كوبنهاغن رفعت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير الماضي، بعد نهاية الموجة الثالثة من الوباء.
وقالت مديرة الأمراض المعدية بهيئة الصحة الدنماركية بوليت سوبورغ: «لذلك نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل».
لكن حسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن مسؤولو الصحة وضعوا خطة لاستئناف البرنامج بعد انتهاء فصل الصيف، بناءً على المستجدات المحتملة.
وقالت سوبيرغ: «نخطط لإعادة برنامج التطعيم في الخريف. سيسبق ذلك تقييم مهني شامل لمن سيحصل على اللقاح وإلى متى، مع تحديد اللقاحات المناسبة».
وتلقى نحو 81 % من سكان البلد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتي لقاح، فينا حصل 62 % على جرعة معززة.
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