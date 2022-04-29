وفاة الممثلة فاطمة مظهر أخت النجم الراحل أحمد مظهر

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت الممثلة المصرية فاطمة مظهر، أخت النجم الراحل أحمد مظهر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عامًا.

وأعلن الممثل مفيد عاشور خبر الوفاة على صفحته على «فيسبوك»، وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.. اللهم بحق شهرك الفضيل هذ اجعلها من عتقائك يا عفو يا جواد يا كريم.. الله آمين رب العالمين.. نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة».

كما أفادت تقارير إخبارية بأن الراحلة توفيت الأربعاء، ودُفنت في مقابر أسرتها في الإسكندرية.

كما نعى الراحلة الفنان المصري نبيل الحلفاوي، وغرّد على حسابه على «تويتر»: «وداعًا الفنانة الرقيقة الراقية فاطمة مظهر.. رحمها الله.. وصادق العزاء لأسرتها ومحبيها».

والفنانة فاطمة مظهر، وهي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر، ولدت في مدينة القاهرة عام 1943، وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كما شاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينيات وحتى التسعينات، منها (بائعة الحب، الاتحاد النسائي)، كذلك شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (القاهرة والناس، أبنائي الأعزاء شكرًا، برج الأكابر، الماضي يعود الآن).