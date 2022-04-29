الكويت تسمح بسفر المواطنين إلى دول الخليج بالبطاقة المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اعتمدت وزارة الداخلية الكويتية سفر المواطنين الى دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة المدنية كما كان معمول به قبل انتشار وباء فيروس كورونا قبل نحو عامين.
وتلقت منافذ البلاد تعليمات باعتماد البطاقة المدنية بدلا من جواز السفر الى دول مجلس. ورفعت السعودية تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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