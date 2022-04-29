ارتفاع أسعار النفط وسط احتمالات الحظر الأوروبي للخام الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أغلق النفط على ارتفاع اليوم الخميس، مع تزايد احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي في حظر على النفط الروسي، مما قد يزيد الشح في الإمدادات بسوق الخام العالمية الشحيحة أصلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار لتسجل عند التسوية 107.59 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.34 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة إلى 105.36 دولار.

جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية تضمنت تصريحات أدلى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الثلاثاء، قال فيها إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتعايش إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسية، وإن ألمانيا تأمل في إيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى.

وذكر جيم ريتربوش رئيس ريتربوش آند أسوسيتس في جالينا بإلينوي “القرار الذي يبدو أن ألمانيا اتخذته بالتخلي عن معارضتها لفرض عقوبات على النفط الروسية قد تقطع شوطا طويلا نحو حظر شامل من الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه أن يقلل من توافر النفط الروسي في السوق العالمية”.