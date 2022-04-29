خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية تركيا.. ويقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لرئيس جمهورية تركيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى فخامة الرئيس التركي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامة رئيس جمهورية تركيا.

حضر الاستقبال والمأدبة، كل من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، و الأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس التركي كلا من: وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية بنعلي يلدريم، ووزير العدل بكير بوزداغ، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير المالية والخزانة نور الدين نباتي، ووزير السياحة والثقافة محمد نوريأرصوي ، ووزير الصحة فخر الدين كوجا ، ووزير التجارة محمد موش، والنائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن مدينة شانلي أورف خليلأوزجان، ومن حزب الحركة الشعبية ياشار يلدريم، والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي، ورئيس الشؤون الإدارية متتين كيراتلي، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ومدير المكتب الخاص للرئيس حسن دوغان، والمستشار الأول إبراهيم كالن.