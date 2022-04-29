مؤشر سوق الأسهم ينهي تعاملات رمضان عند أعلى إغلاق منذ 2006

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات رمضان عند أعلى إغلاق منذ 2006 بسيولة تجاوزت 8.5 مليارات ريال، فيما سجل سهم أرامكو أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق.

وأغلق مؤشر السوق آخر جلسة في رمضان على ارتفاع بنسبة 0.7 % مغلقا وصولا إلى 13734 نقطة بزيادة 90 نقطة عن الجلسة السابقة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.6 مليارات ريال.

ويتوقف السوق السعودية اعتبارا من نهاية جلسة أمس لإجازة عيد الفطر، على أن يستأنف التداول يوم الأحد 8 مايو 2022.

وسجل سهم أرامكو السعودية أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 44.90 ريالا بارتفاع نسبته 1 %. وصعد سهم البنك الأهلي السعودي بأكثر من 5 % ليغلق عند 79 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 9.4 ملايين سهم.

وأغلق سهم «علم» عند 275.20 ريالا بارتفاع 7 %، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق. وأنهت أسهم «بنك ساب» وسلوشنز وبترورابغ والمراعي واس تي سي ومجموعة تداول، تداولاتها على ارتفاع بنسب بين 1 و4 %. وتصدر سهما «عناية» وأمانة للتأمين ارتفاعات أمس بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1 % ليغلق عند 176.60 ريالا.

وهبط سهم شركة أسمنت القصيم بنسبة 2 % عند 80.40 ريالا، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2022 إلى 25.1 مليون ريال وبنسبة 75 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.