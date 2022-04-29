فرصة ظهور الأمراض لدى الأطفال المطعمين لا تتجاوز 2 %

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وفيما يتعلق بالشكوك حول ملف السلامة الدوائية لهذه اللقاحات، أوضحت الهيئة أن اللقاحات تتم دراسة جوانبها الفنية والعلمية قبل تسجيلها للتأكد من فاعليتها وسلامتها، إذ تراقب بعد تسويقها بشكل مستمر من خلال رصد الأعراض الجانبية اللازمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.كما نفت شائعة أن إعطاء لقاحات لأمراض متعددة في الوقت ذاته قد يزيد من مخاطر الأعراض الجانبية الضارة والتأثير على الجهاز المناعي، وأشارت إلى أن البيانات المتاحة من الدراسات والمراجعات العلمية تشير إلى أن أخذ اللقاحات في وقت واحد ليس لها أثار ضارة على الجهاز المناعي الطبيعي للأطفال.
وحول ما يقال بأن بعض الأمراض التي تستخدم لها هذه اللقاحات بدأت بالفعل في الاختفاء قبل أخذ اللقاحات، قالت الهيئة «إن الدراسات والتقارير المنشورة في هذا المجال أثبتت إمكانية عودة الأمراض في حال إيقاف استخدام لقاحها.
من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية مهمة جدا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
الجرعة التنشيطية لمن؟
- للجميع من عمر 16 سنة وأعلى
- أصحاب الأمراض المزمنة
- كبار السن
ما أهميتها؟
- رفع المناعة للوقاية من العدوى
- الحد من الأمراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة.
- الحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90 % على الأقل.
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