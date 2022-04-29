نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بوكالة شؤون الأفواج الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بوكالة الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال . وأهابت الإدارة بالمتقدمين الدخول عبر بوابة (أبشر-توظيف) على الرابط https://jobs.sa لمعرفة نتيجة طلبات القبول .

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