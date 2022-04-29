محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
غطت الرغوة السامة أجزاء من نهر “بالسيلاس” بالقرب من العاصمة الكولومبية “بوغوتا”، وتلقي السلطات اللوم على نفايات المنظفات التي يتم إلقاؤها في النهر، لكن السكان أكدوا أن الرغوة تتسبب في تآكل ما تصل إليه، إضافة إلى رائحتها الكريهة، كما تتسبب الرغوة أيضا في تعفن كل ما تلمسه.
ويتخوف السكان المحليون من مخاطر هذه “الرغوة السامة”، والتي يجاوز خطرها مجرد كونها مخلفات لمواد تنظيف، وبحسب ما صرح مواطنون من سكان محيط العاصمة “بوغوتا”، أن صحتهم تدهورت منذ ظهور الرغوة.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما يلمسها يتعفن ويتآكل.. “رغوة سامة” تثير الزعر في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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