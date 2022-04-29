اخبار دوليه – السعودية: رئيس جمهورية تركيا يصل إلى جدة

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى جدة اليوم. وذكرت وكالة الانباء السعودية ( واس ) أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة كان في استقبل الرئيس التركي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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