إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة في سيول تربة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة جراء السيول، في محافظة تربه، اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو، تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة اليابسة، في حين دخلت إحدى سيارات الدفاع المدني، إلى المكان المحاصر بيه الشخصين، من أجل سحبهما إلى الخارج.

وتقدمت سيارة الدفاع المدني إلى الداخل، ويجلس فوق منها أحد العناصر ويمسك في يده حبل وعوامة، حتى وصلت إلى المركبة المحاصرة بسبب السيول.

وتم إنقاذ العالقين داخل المركبة المحاصرة بسبب السيول، ثم عادت سيارة الدفاع المدني من جديد إلى المنطقة اليابسة، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة.