اخبار الخليج – تسجيل 374 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 425 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4224 في يوم 28 أبريل 2022، وأظهرت تسجيل 374 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 425 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 562988.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4525 حالة، منها 7 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى و 4 حالات في العناية المركزة.