قناديل البحر تحتل ميناء إيطالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويتروز
احتشدت مجموعات من قناديل البحر، بميناء “ترييستي” في شمال إيطاليا، في ظاهرة يرجع العلماء سببها إلى تأثيرات الرياح والتغيرات في درجة حرارة البحر.
وأظهرت لقطات الفيديو الآلاف من كائنات “قنديل البحر البرميلي”، تطفوا على سطح المياه بطول الميناء، في مشهد مبهر دفع عدد من السكان المحليين إلى توثيقه بالتصوير والنزول بالقوارب لمشاهدة القناديل عن قرب.
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