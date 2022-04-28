الرئيس أردوغان يصل إلى جدة.. وأمير مكة في مقدمة مستقبليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى جدة اليوم. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي ، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. أخبار قد تهمك

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