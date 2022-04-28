بالصور.. تدشين «يبيله» في الليوان بالهملة.. أكبر مركز ترفيهي في مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، دشنت شركة عقارات السيف رسميا يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022م مركز الترفيه العائلي «يبيله» في مشروع الليوان بمنطقة الهملة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عيسى محمد نجيبي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونخبة من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

ويعتبر «يبيله» أكبر مركز ترفيهي في مملكة البحرين، حيث يقع على مساحة 6000 متر مربع، ويضم «يبيله» أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية وتفاعلية جديدة والتي تدخل لأول مرة السوق البحريني، وتستهدف 3 فئات عمرية: الأطفال، البالغين والعائلات. وسيحظى مرتادو «يبيله» بفرصة مثالية لمرح وبهجة منقطعة النظير، بفضل تنوع مناطق الألعاب والمرافق المصاحبة، حيث سينال الصغير والكبير نصيباً وافراً من التشويق والإثارة في عالم لا متناهٍ من المغامرات ترضي جميع الأذواق. إضافة الى وجود صالة واسعة مخصصة لتنظيم حفلات أعياد الميلاد للأطفال ومجهزة بأحدث الباقات والمعدات التفاعلية.

يستهدف «يبيله» بما يقدمه من مرافق عصرية وألعاب مبتكرة إعادة تعريف مفهوم الترفيه العائلي على مستوى المملكة، ليكون المتنفس الترفيهي الأحدث على الإطلاق لكافة أفراد العائلة في الليوان. كما يعد «يبيله» بمرافقه المفتوحة والمغلقة كافة أفراد الأسرة من أطفال ومراهقين وبالغين بملء أجواء مختلف فصول السنة بالبهجة والسعادة، مع تسخير أحدث التقنيات في عالم الترفيه واللعب الالكتروني، لتكون مشاركة الآباء والأمهات أطفالهم اللعب والمتعة تجربة استثنائية لن تنسى. وسيكون «يبيله» مفتوحا لجمهور الزوار اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 ابريل الجاري.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة: «يسرنا افتتاح مشروع (يبيله) في الليوان والذي يشكل تطورا واعدا في قطاع السياحة والترفيه العائلي في مملكة البحرين، ونشكر شركة عقارات السيف والقائمين عليها على ما يبذلونه من مساع دؤوبة للمساهمة في إنعاش القطاع السياحي بطرح مشاريع مبتكرة يكون لها أثر كبير وملموس على الاقتصاد الوطني. وسيكون الليوان وما يحتويه من مرافق عصرية كمركز (يبيله) الترفيهي وغيرها من مراكز ضيافة وترفيه نقطة جذب واعدة للزوار في المحافظة الشمالية».

من جانبه، صرّح السيد عيسى محمد نجيبي رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف بالقول: «يسرنا تدشين (يبيله) أحدث مشاريع الترفيه للشركة واكبرها على الإطلاق. ونخص بالشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على تشريفه لنا لافتتاح أكبر مركز ترفيهي في مملكة البحرين، والذي سيجعل شركة عقارات السيف أكبر مشغل لمشاريع الترفيه على مستوى المملكة، بما يرسخ ريادة الشركة في قطاع الترفيه العائلي ويضعها في مركز الصدارة في السوق المحلي. ينسجم مركز يبيله الترفيهي مع استراتيجية البحرين السياحية في تطوير السياحة الترفيهية ووضع القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة لرفد الاقتصاد الوطني وتنويع المنتج السياحي وبما يتماشى مع اهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لتكون شركة عقارات السيف مساهما رئيسيا في الارتقاء بمستوى المنتج الترفيهي على مستوى المملكة».

بدوره، قال السيد أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف: «نحن سعداء بافتتاح (يبيله) في الليوان بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك والذي يشكل إضافة نوعية لعمليات الشركة في قطاع الترفيه العائلي، ليكون مكملاً لتركيبة الليوان الفريدة من نوعها كأحدث المشاريع العصرية متعددة الاستخدامات في المملكة، مما سيجعل الليوان وجهة مفضلة للزوار بفضل تلبيته لمتطلبات الأسرة العصرية بمختلف أفرادها وفئاتهم العمرية. نحن ملتزمون في شركة عقارات السيف بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الترفيه، مستندين في ذلك على تاريخ عريق في ريادة قطاع الترفيه في المملكة منذ بدايات تأسيس الشركة قبل ما يقارب ربع قرن وحتى يومنا هذا. وسنواصل مساعينا الحثيثة لتقديم تعريف جديد لقطاع الترفيه ونقل النشاط السياحي الى آفاق أرحب من التنمية والتطوير».

يذكر ان شركة عقارات السيف سبّاقة في ريادة قطاع الترفيه العائلي منذ العام 1999، مع تدشين «ماجك آيلند» في مجمع السيف كأول مركز ترفيه مغلق في ذلك الوقت على مستوى المملكة، ومن ثم توسعت علامة «ماجك آيلند» لتصبح في مجمع السيف – المحرق في العام 2015 مع افتتاح المجمع، ومن ثم تم افتتاح «جامبولين» في مجمع السيف – مدينة عيسى، كأكبر مركز ترفيهي للترامبولين (القفز الحر) على مستوى المملكة في العام2019 . كما أطلقت الشركة مؤخرا شركة السيف للترفيه والتي ستكون الذراع الترفيهي لشركة عقارات السيف والمعنية بمشاريع الشركة في قطاع الترفيه.