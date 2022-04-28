اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ نادي الرفاع بالفوز ببطولة دوري ناصر بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب خالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الدعم الملكي السامي الرفيع للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومشيدة معاليها بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم الشباب البحريني في مختلف المجالات، عبر المشاريع والمبادرات الرائدة.

واعربت رئيسة مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير للدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، ومشيدة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تطوير الرياضة البحرينية بشكل احترافي متميز .

واكدت رئيسة مجلس النواب الدعم النيابي المتواصل للشباب البحريني والأندية والمراكز والاتحادات الرياضية والشبابية، من أجل تحقيق المزيد من الانجازات البحرينية، في المسابقات المحلية والمحافل الدولية.

وهنأت رئيسة المجلس أسرة نادي الرفاع الرياضي بمناسبة الفوز ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ومعربة عن خالص تهانيها إلى رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي وكافة منتسبيه. ومثنية على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم هذه المسابقة وكافة المسابقات الرياضية.