محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب خالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الدعم الملكي السامي الرفيع للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومشيدة معاليها بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم الشباب البحريني في مختلف المجالات، عبر المشاريع والمبادرات الرائدة.
واعربت رئيسة مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير للدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، ومشيدة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تطوير الرياضة البحرينية بشكل احترافي متميز .
واكدت رئيسة مجلس النواب الدعم النيابي المتواصل للشباب البحريني والأندية والمراكز والاتحادات الرياضية والشبابية، من أجل تحقيق المزيد من الانجازات البحرينية، في المسابقات المحلية والمحافل الدولية.
وهنأت رئيسة المجلس أسرة نادي الرفاع الرياضي بمناسبة الفوز ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، ومعربة عن خالص تهانيها إلى رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي وكافة منتسبيه. ومثنية على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم هذه المسابقة وكافة المسابقات الرياضية.
قد يهمك أيضاً :-
- بالصور.. تدشين «يبيله» في الليوان بالهملة.. أكبر مركز ترفيهي في مملكة البحرين
- مهاجم الأهلي المصري على رادار النصر
- “الأرصاد”: من السابق لأوانه ربط غزارة الأمطار بعمليات الاستمطار
- القبض على 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية بالقصيم
- هطول أمطار غزيرة على نجران
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ نادي الرفاع بالفوز ببطولة دوري ناصر بن حمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.