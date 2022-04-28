مهاجم الأهلي المصري على رادار النصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للنادي الأهلي المصري من أجل التعاقد مع مهاجمه محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة ”المصري اليوم“، إن الأهلي طلب الحصول على 3 ملايين دولار، للموافقة على بيع شريف، بينما عرض النادي السعودي مليون و250 ألف دولار في حالة الإعارة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر داخل القلعة الحمراء، أن إدارة النصر طلبت من نظيرتها في الأهلي سرعة الرد على العرض، حتى يتم إنهاء كافة الإجراءات أو البحث عن مهاجم بديل في حالة الرفض.
وأوضحت أن شركة الكرة بالأهلي أبلغت موسيماني، المدير الفني للفريق، بالعرض السعودي، وطلبت منه تحديد موقفه في هذا الأمر، قبل حلول شهر مايو المقبل.
ولعب شؤيف مع الأهلي 24 مباراة في كل البطولات هذا الموسم سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.
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