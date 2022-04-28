“الأرصاد”: من السابق لأوانه ربط غزارة الأمطار بعمليات الاستمطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الأمطار “المتوسطة والغزيرة “التي شهدتها مناطق المملكة في الفترة الحالية متوقعة مسبقا ومشار لها في تقارير المركز الدورية وقد تستمر الي نهاية شهر رمضان، “مبيناً أنه من السابق لأوانه ربط غزارتها بعمليات الاستمطار”، منوهاً إلى أن العاصمة الرياض سجلت اليوم 15 ملم على جنوبها وتستمر للغد.

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