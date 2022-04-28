القبض على 6 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - وأضافت شرطة منطقة القصيم أنه ضُبط بحوزتهم المسروقات ومبلغ 26.400 ريال. وتابع بيان شرطة منطقة القصيم أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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