مواطن يوثق تجربة إفطار رمضاني “مهيبة” فوق حافة جبل طويق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حظي المصور عبد الرحمن سعد البريه بتجربة إفطار مثيرة للإعجاب مع مجموعة من الأصدقاء خلال شهر رمضان، فوق حافة جبل طويق في المملكة العربية السعودية. ونتج عن ذلك مشاهد ساحرة حرص المصور على توثيقها.

وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان، توجهت المجموعة إلى حافة جبل طويق، ونتج عن ذلك مشاهد مهيبة وثقها المصور عبر عدسته.

و قال البريه: “بين حين وآخر، نقوم بزيارة الوادي حتّى نصل إلى جبل طويق. ولكن أحببنا هذه المرة أن يكون هدف زيارتنا تناول الإفطار، والخروج بفيديو جميل يوثّق جمال الأشجار، والجبال، ولحظاتنا الجميلة برفقة الأصدقاء والأقارب”.

ووصف المصور جبل طويق بأنه مكان “مُهيب وعظيم”، إذ يحتضن تشكيلات صخرية متنوعة، وتكوينات رائعة، قائلًا إنه “رغم كونه مخيفًا بلا شك، إلا أنه يحتضن مشهدًا يأسر القلوب”.

أخبار قد تهمك

ونصح البريه الأشخاص، وخصوصًا العائلات، بالحذر عند الاقتراب منه هذا الموقع.

وتتعدّد طرق الوصول لجبل طويق من جهة سدير، بين طرق سهلة وأخرى صعبة ووعرة تحتاج إلى سيارة مناسبة للتضاريس الجبلية.