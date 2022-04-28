تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من إنقاذ (3) مواطنين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، وتقديم المساعدة لهم. ‏وأهاب المتحدث الرسمي الرائد/ رائد المالكي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية باتباع الأنظمة وإجراءات السلامة،ولطلب المساعدة الاتصال على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(966) في بقية مناطق المملكة



كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 3 مواطنين علقت مركبتهم في الرمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.