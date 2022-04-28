شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته ”الخليج 365”.. الجوازات: رفع تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل إلى دول الخليج عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها، مؤكدة أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.