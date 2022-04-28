شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل الرئيس التركي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق).

كذلك استقبله القائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.