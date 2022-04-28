شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مصدر يكشف لـ ”الخليج 365” شروط سفر الأطفال بين دول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - السفر للكويت وقطر يتطلب وجود جواز السفر

- اشتراط وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح

- التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أنه تم رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية للمسافرين إلى 3 دول خليجية وهي (مملكة البحرين- الإمارات- عُمان)، فيما يستمر تعليق السفر بالهوية الوطنية لدولتي (الكويت - قطر) حيث يتطلب وجود جواز السفر.

وأكد المصدر بضرورة وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح، هذا إضافة إلى أن التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة إلى دول الخليج.