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عاجل: مصدر يكشف لـ ”الخليج 365” شروط سفر الأطفال بين دول الخليج

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الدمام - شريف احمد - - السفر للكويت وقطر يتطلب وجود جواز السفر

- اشتراط وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح

- التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أنه تم رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية للمسافرين إلى 3 دول خليجية وهي (مملكة البحرين- الإمارات- عُمان)، فيما يستمر تعليق السفر بالهوية الوطنية لدولتي (الكويت - قطر) حيث يتطلب وجود جواز السفر.

وأكد المصدر بضرورة وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح، هذا إضافة إلى أن التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة إلى دول الخليج.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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