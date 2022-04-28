الحجرف يدين التفجيرات الإرهابية بجنوب جمهورية باكستان الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجيرات الإرهابية بجنوب جمهورية باكستان الإسلامية بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي، مما أدى إلى عدد من القتلى.

وأكد معاليه تضامن دول المجلس مع جمهورية باكستان الإسلامية والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدًا الرفض التام لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

وأعرب عن خالص التعازي و المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.