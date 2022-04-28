أمطار غزيرة على المنطقة الشمالية.. والمياه تحاصر «عرعر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار، ما أوقع البلدة تحت حصار المياه بسبب غزارة الأمطار وقلة تصريف المياه.

وفي فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر كمية مياه الأمطار الرعدية التي سقطت على مدينة عرعر بالمنطقة الشمالية؛ فيما لم تسعف بالوعات التصريف التخلص من كميات المياه التي قذفتها الأمطار العزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .