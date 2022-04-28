محمد بن مسعود - الدمام - الاميرة حصة بنت الملك سلمان تباغت الفنانة الاماراتية أحلام بهدية لا تقدر بثمن .. لن تصدق ماهي الهدية

تتميّز الفنانة الإماراتية أحلام بإطلالات غاية في بالأناقة، لكن أحدث إطلالات أحلام خطفت الأنظار بلوك ملكي ساحر بكل ما للكلمة من معنى وهذا زادها تألق وجمال ولكن مالسر في ذلك؟!

كشفت الفنانة أحلام في تعليق على الصور التي نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي أن الثوب الذي تألقت به كان هدية من صديقتها، سمو الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود، ابنة الملك سلمان.

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وعن الإطلالة أضافت أنها عبارة عن “ثوب نجدي من تنفيذ فنون التراث الخيريه تحت مظلة”.

ويتم التصميم والخياطه والتطريز من قبل أصحاب الهمم وفتيات الأسر المنتجة والحرفيات، ويذهب معظم ريعها للأعمال الخيرية المختلفة للجمعية، والأميرة حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز ربي يحفظها أكبر داعمة للجمعية”.

وأحيت أحلام جلسة غنائية ضمن “جلسات العاذرية” في موسم الرياض. وإلى جانب نجاح الحفل، كان لإطلالة أحلام لمسة ملكية ساحرة، فتألّقت بعباءة أنيقة كشفت أنّها هدية من الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود، التي إختارت بنفسها اللّون والتطريز وأن يكون ثوب نجدي.

وقالت أحلام في تصريح قبل الحفل “أن علاقة صداقة عمرها 26 عاماً تجمعها بالأميرة والتي أحبّت أن تكون إطلالتها نجدية”، وتابعت أحلام “الإطلالة أعجبتني كثيراً واتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم أيضاً”.

وتميّز الثوب النجدي بقماشه المخملي الفخم باللون الأزرق مع التطريز الفضي الأنيق الذي زيّن الياقة والأكمام. وزيّنت أحلام الإطلالة بالمجوهرات الماسية فإختارت الأقراط المتدلية والأساور والخاتم.