محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أكدوا سماع دوي تفجيرين اثنين في العاصمة الأوكرانية كييف. وفي وقت سابق؛ قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنه يجب إخراج القوات الروسية من أوكرانيا بأكملها. ووصفت الوزيرة البريطانية انتصار أوكرانيا بأنه “ضرورة استراتيجية للغرب” ، مشددة على أهمية أن تستخدم أوكرانيا قوتها الاقتصادية لردع أي عدوان روسي في المستقبل. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: سماع دوي تفجيرين في العاصمة الأوكرانية كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.