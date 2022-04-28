اخبار الخليج – «التربية» تعلن عن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين اعتبارًا من 15 مايو

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استعدادها لفتح باب تسجيل الأبناء والبنات الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022/ 2023 للمواليد من 1 سبتمبر 2015 حتى مواليد 31 أغسطس 2016، حيث سيتم البدء في استقبال الطلبات اعتباراً من 15 مايو وحتى 19 مايو 2022، وسيتم بعدها غلق باب التسجيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يستلزم على أولياء الأمور الكرام استكمال الوثائق الثبوتية وهي:

– جواز سفر الطفل وولي أمره ساريا الصلاحية.

– البطاقة السكانية للطفل وولي أمره ساريتا الصلاحية.

– شهادة ميلاد الطفل.

كما أوضحت «التربية» بضرورة إحضار هذه الوثائق الثبوتية السابقة مع اصطحاب الطفل عند عملية التسجيل، وسيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التسجيل التي ستستقبل الطلبات.