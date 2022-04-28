محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استعدادها لفتح باب تسجيل الأبناء والبنات الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2022/ 2023 للمواليد من 1 سبتمبر 2015 حتى مواليد 31 أغسطس 2016، حيث سيتم البدء في استقبال الطلبات اعتباراً من 15 مايو وحتى 19 مايو 2022، وسيتم بعدها غلق باب التسجيل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يستلزم على أولياء الأمور الكرام استكمال الوثائق الثبوتية وهي:
– جواز سفر الطفل وولي أمره ساريا الصلاحية.
– البطاقة السكانية للطفل وولي أمره ساريتا الصلاحية.
– شهادة ميلاد الطفل.
كما أوضحت «التربية» بضرورة إحضار هذه الوثائق الثبوتية السابقة مع اصطحاب الطفل عند عملية التسجيل، وسيتم الإعلان لاحقا عن مراكز التسجيل التي ستستقبل الطلبات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية» تعلن عن فتح باب تسجيل الطلبة المستجدين اعتبارًا من 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.