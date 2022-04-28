الهيئة العامة للترفيه تطلق “برنامج احتفالات العيد 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022″، الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

وفي الوقت ذاته كشفت الهيئة العامة للترفيه عن هوية “برنامج احتفالات عيد الفطر 2022” تحت شعار “أحلى عيدية”، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، حيث صممت الهيئة عناصر الهوية لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي ستغطي مناطق المملكة، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهرالفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ “برنامج احتفالات العيد 2022″، إلى زيارة منصة عيشها عبر الرابط https://bit.ly/3Lwe53N .