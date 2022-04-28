محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أطلقت الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022″، الذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى السادس من شوال في مختلف مناطق المملكة.
وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مختلف المناطق في تمام التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.
وفي الوقت ذاته كشفت الهيئة العامة للترفيه عن هوية “برنامج احتفالات عيد الفطر 2022” تحت شعار “أحلى عيدية”، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، حيث صممت الهيئة عناصر الهوية لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التي ستغطي مناطق المملكة، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهرالفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.
ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على دليل الفعاليات أو استخدام الهوية الخاصة بـ “برنامج احتفالات العيد 2022″، إلى زيارة منصة عيشها عبر الرابط https://bit.ly/3Lwe53N .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للترفيه تطلق “برنامج احتفالات العيد 2022” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.