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مصدر يكشف لـ ”الخليج 365” شروط سفر الأطفال بين دول الخليج عاجل

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الدمام - شريف احمد - - السفر للكويت وقطر يتطلب وجود جواز السفر

- اشتراط وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح

- التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أنه تم رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية للمسافرين إلى 3 دول خليجية وهي (مملكة البحرين- الإمارات- عُمان)، فيما يستمر تعليق السفر بالهوية الوطنية لدولتي (الكويت - قطر) حيث يتطلب وجود جواز السفر.

وأكد المصدر بضرورة وجود تأمين صحي للأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح، هذا إضافة إلى أن التحصين شرط على باقي الفئات لمغادرة المملكة إلى دول الخليج.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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