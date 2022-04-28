شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 130 مخالفة في مركز التجميل بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في مواكبة للإقبال اللافت على صوالين الحلاقة ومركز التجميل هذه الأيام حملة ميدانية مكثفة على محلات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية ومراكز التجميل، للتأكد من امتثالها بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

وتشمل الجولات ٢٠٠٠ مرفق بأنحاء المحافظة، حيث نفذت فرق البلديات الفرعية جولات رقابية مستمرة لمتابعة المرافق وضبط الملاحظات والتجاوزات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أنها ضبطت أكثر من ١٣٠ مخالفة صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية وانتهاء التراخيص البلدية.

وبينت الأمانة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة البلدية والتقيد بالتعليمات واللوائح البلدية مع تصحيح الملاحظات والتجاوزات الصحية، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.