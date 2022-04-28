شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر الخلطة الثلاثية لتبييض البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه درج بين العامة استعمال ما يعرف بالخلطة الثلاثية بغرض تبييض البشرة وهي خلطـة أو تركيبـة يتم فيها خلط ثلاث أنواع من الكريمـات داخل المنزل وتحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

ونصحت الهيئة بتجنب استخدام الكريمـات التـي تحتـوي علـى الكورتيزون بدون اشراف الطبيب لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة، حيث يجـب استخدامها بحـذر شـديد لمدة معينة ويتم إيقافه بالتدريج لتجنب الأعراض الجانبية.

وأكدت أن أضرار الكريمـات التـي تحتـوي علـى الكورتيزون ، تتمثل في ترقيـق البشرة ، وتفاقـم حب الشباب ، وتغير في لون البشرة ، والتهاب في بصيلات الشعر، وتهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.

وتظهر هذه الأعراض عند خلط الكريمات بكميات عشوائية وبدون اشراف طبيب.