رامز جلال ساخرًا من نجم الزمالك زيزو: قصة شعر تان تان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حلّ لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني “رامز موفي ستار”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، اليوم الخميس.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من زيزو، قائلًا: “لاعب الزمالك الحريف، نجم ركلات الترجيح اللي هنركبه المراجيح، معانا السلطان زيزو الثالث، حاكم مملكة اللبان الدكر، وعامل قصة شعر تان تان”.

يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وكان برومو البرنامج كشف جزءًا من مُفاجآت الحلقات، إذ يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.