محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر صرف الروبل الروسي في تداولات الأربعاء ليصل إلى 73 روبلا للدولار الواحد الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – قفزة بسعر الروبل الروسي أمام الدولار ومغردون يذكرون بتصريح بايدن وأسلوب إدارة موسكو للأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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