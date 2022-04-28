هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم مسرحية “لبنى” في المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تنظيم مسرحية “لبنى” على مدى سبعة أيام متتالية بدايةً من الخميس 5 مايو إلى الأربعاء 11 مايو 2022م في المركز الثقافي بالمدينة المنورة، وذلك ضمن جهود الهيئة في إثراء المسرح السعودي.

وتسافر المسرحية التي ألفها وائل الحربي، وأخرجها فهد الأسمر، بخيال الطفلة “لبنى” إلى القرية الحزينة أحادية اللون التي صورتها لوحةٌ في مرسم والدها. حيث تبدأ القصة بظهور الألوان الهاربة طالبة من “لبنى” أن تعود معها إلى القرية لإنقاذها من دبور الشرير الذي يحكم بإخفاء الألوان، ليكون السواد اللونَ السائد على كل شيء.

وتسارع لبنى متهجة إلى القرية لتستنكر استسلام أهل القرية وإذعانهم للشرير دبور.

وتأتي المسرحية ضمن سلسلة من العروض المسرحية التي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتنشيط القطاع المسرحي المحلي، وتقديم عروض مميزة تثري ذائقة عشاق المسرح في المملكة.

ويمكن للراغبين في حضور المسرحية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: (https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/1457/lubna-theater/a95a73bb2e334aa99fe7) .