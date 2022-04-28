اخبار الخليج – انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة المملكة اليوم حضورياً

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الخميس «28 ابريل 2022» انتخابات مجلس طلبة جامعة المملكة بمقر الجامعة حضورياً بمشاركة واسعة وتنافس كبير بين الطلبة على جميع المقاعد في مختلف الكليات.

وتعقد اليوم انتخابات مجلس الطلبة للدورة ١٤، حيث ستفتح أبواب التصويت إلى جميع الطلبة حضورياً، إذ أن أبواب التصويت والترشيح هذا العام ستكون في الحرم الجامعي بعد أن كانت تقام عن بعد والكترونيا خلال فترة الجائحة.

وشهدت هذه الدورة إقبال كبير حيث بلغ عدد المرشحين 13 مرشحًا في الكليات الثلاث.

وتهدف جامعة المملكة على عقد انتخابات مجلس الطلبة سنويا، لترسخ ممارسة الديمقراطية ضمن قيم الجامعة ورؤيتها،في عملية انتخابية تتميز بالنزاهة والشفافية. وتؤكد على أهمية العمل الطلابي الذي يصقل شخصية الطلبة ويمكنهم من طرح آراءهم وأفكارهم في أجواء ديمقراطية، حيث أن لمجلس الطلبة الذي يضم طلبة ممثلين للكليات دور بارز في صقل الشخصية القيادية والنهوض بإمكانيات طلبة الجامعة المعرفية والاجتماعية والخدمية.