محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الخميس «28 ابريل 2022» انتخابات مجلس طلبة جامعة المملكة بمقر الجامعة حضورياً بمشاركة واسعة وتنافس كبير بين الطلبة على جميع المقاعد في مختلف الكليات.
وتعقد اليوم انتخابات مجلس الطلبة للدورة ١٤، حيث ستفتح أبواب التصويت إلى جميع الطلبة حضورياً، إذ أن أبواب التصويت والترشيح هذا العام ستكون في الحرم الجامعي بعد أن كانت تقام عن بعد والكترونيا خلال فترة الجائحة.
وشهدت هذه الدورة إقبال كبير حيث بلغ عدد المرشحين 13 مرشحًا في الكليات الثلاث.
وتهدف جامعة المملكة على عقد انتخابات مجلس الطلبة سنويا، لترسخ ممارسة الديمقراطية ضمن قيم الجامعة ورؤيتها،في عملية انتخابية تتميز بالنزاهة والشفافية. وتؤكد على أهمية العمل الطلابي الذي يصقل شخصية الطلبة ويمكنهم من طرح آراءهم وأفكارهم في أجواء ديمقراطية، حيث أن لمجلس الطلبة الذي يضم طلبة ممثلين للكليات دور بارز في صقل الشخصية القيادية والنهوض بإمكانيات طلبة الجامعة المعرفية والاجتماعية والخدمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة المملكة اليوم حضورياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.