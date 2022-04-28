اخبار الخليج – السيسي البوعينين: برنامج كفو يبين عطاء البحريني في شتى الميادين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس محمد ابراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني أن برنامج كفو ضرب أروع الأمثلة على دور المواطن البحريني تجاه بلادة وخدمة شعبه بكل فئاته، حيث أن مثل هذه البرامج تبين لنا الدور البارز والإنساني والعطاء الا محدود الذي يساهم به المواطن بدون مقابل ماديًا، مشيدًا بدور البرنامج في زرع وغرس القيم النبيلة والتضحيات من أجل الوطن.

كما اشاد السيسي البوعينين على فكرة البرنامج وفريق العمل الذي يهدف الى زرع ثقافة العطاء والتقدير وتشجيع المواطنين والمقيمين إلى بذل ما بوسعهم للمشاركة في خدمة كل من يحتاج المساعدة وتبادل العلم الذي يحمله للجميع، وان برنامج كفو يعزز فكر العمل الخيري والتطوعي من أجل النهوض بالعمل التطوعي ومعرفة مدى اصالة قيم وثقافة التطوع لدى الشباب البحريني، تأتي هذه المبادرات الإنسانية في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

معربًا السيسي البوعينين شكره وتقديره إلى كل العاملين على مثل هذه البرنامج الهادفة التي تظهر الشباب البحريني المعطاء وكما اثنى على سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام وفريق عمله المنجز لانتاج هذه البرامج الإنسانية التقديرية.