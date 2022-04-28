اخبار دوليه – التحالف: سيتم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا بمبادرة سعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا بمبادرة إنسانية من السعودية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن «قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة».
كما أضاف أن الخطوة تأتي «دعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام و جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية ستوكهولم».
وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى صنعاء.
كذلك أكد «أن ملف إنهاء تبادل الأسرى محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية».
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