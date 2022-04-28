اخبار الخليج – النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة جلب مواد مخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم من الجنسية الآسيوية إثر محاولته تهريب 167 كبسولة يشتبه أنها تحتوي على مواد مخدرة وذلك في أحشائه للحيلولة دون كشفها؛ بقصد ترويجها والإتجار فيها في البلاد.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه من اتهام، حيث قال إنه قام ببلع الكبسولات على فترات لجلبها إلى البلاد مقابل التحصل على مبلغ مالي بعد إدخالها إلى مملكة البحرين.

وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات.

وأوضح رئيس النيابة أن التحقيقات لازالت مستمرة لتحديد نطاق المسؤولية الجنائية وأن النيابة العامة في هذا الإطار بصدد توجيه طلب إنابة قضائية للتوصل إلى المتهمين الموجودين في الخارج، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

ولازالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهم ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.