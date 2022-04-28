تقرير أمريكي يشيد بحماية الملكية الفكرية في السعودية

أشاد تقرير الممثل التجاري الأمريكي الذي صدر مؤخرا بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية القائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها وتعزيز احترامها.

وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية حققت تقدما كبيرا في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها على المستوى الوطني منها نشر إجراءات إنفاذ الملكية الفكرية وزيادة حملات الإنفاذ ضد السلع المقلدة ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت، وتأهيل مسؤول احترام ملكية فكرية في ٧٦ مؤسسة حكومية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.

يذكر أن الممثل التجاري الأمريكي يتولى إصدار هذا التقارير منذ عام ١٩٨٩م والذي يعنى بفاعلية حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وعوائق الدخول إلى الأسواق.