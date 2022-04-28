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تقرير أمريكي يشيد بحماية الملكية الفكرية في السعودية
أشاد تقرير الممثل التجاري الأمريكي الذي صدر مؤخرا بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية القائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية...
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء السبت
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا...
كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة تباشر عددا من القضايا خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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