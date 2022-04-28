نزاهة تباشر عددا من القضايا خلال رمضان

تقرير أمريكي يشيد بحماية الملكية الفكرية في السعودية أشاد تقرير الممثل التجاري الأمريكي الذي صدر مؤخرا بجهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية القائمة لحماية حقوق الملكية الفكرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1443 هـ 27 رمضان 1443 هـ

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء السبت دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 رمضان 1443 هـ 27 رمضان 1443 هـ

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