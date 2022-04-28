شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 474 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز 474 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443هـ، موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال النظافة للمصليات وفي محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة سليمان المحيميد، أن الأمانة خصصت نحو 1422 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز 615 معدة تشمل المكانس الآلية والصغيرة وتانكرات غسيل الأرصفة.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 921 كم طوليًا، وغسيل 1853 مترًا من الأرصفة، إضافة لخدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1.8 مليون مترًا مربعًا، ورفع 1948م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلًا عن نظافة وتطهير وصيانة 1569 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات.