بنك البحرين الوطني يُعزز من مساعيه للحصول على شهادة الآيزو 45001: 2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - أبرم بنك البحرين الوطني (NBB) اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «إتش إيه» للاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية بمملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز مساعيه الرامية نحو الحصول على شهادة الآيزو 45001: 2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يطمح البنك لتحقيقه من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه وكافة أصحاب المصلحة وذلك طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي ذلك بالتوافق مع خارطة طريق الاستدامة التي وضعها بنك البحرين الوطني ليتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، وكجزء من ركيزة «رعاية كوادرنا العاملة»، حيث يحرص بنك البحرين الوطني دومًا على تلبية احتياجات موظفيه وضمان سلامتهم والحفاظ على رفاهية الكوادر العاملة، إذ أن من شأن شهادة الآيزو أن تُعزز التزام البنك بدمج ممارسات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في مكان العمل والعمليات التجارية الأساسية.

وباعتباره أول بنك في المملكة يسعى للحصول أجل على شهادة الآيزو 45001:2018، قطع بنك البحرين الوطني خطوات كبيرة لضمان حماية جميع موظفيه وعملائه وكافة الشركاء، حيث وضع البنك سياسة وإطار عمل الصحة والسلامة المهنية وذلك لتجنب إصابات العمل والمخاطر المهنية. وبالإضافة لذلك، يأتي انخفاض معدل دوران وتغيب الموظفين، ليقف شاهدًا على التزام البنك بخلق بيئة عمل صحية وسعيدة.

وفي حديثه حول هذه المبادرة، صرح هيثم سيادي رئيس قسم الممتلكات والمشتريات والشؤون الإدارية في مجموعة بنك البحرين الوطني: «انطلاقًا من التزامه بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وكجزء من هدفنا لرعاية موظفينا، يسعى بنك البحرين الوطني للحصول على شهادة الآيزو لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وذلك بغية دمجها مع إطار العمل الرئيسي للبنك. كما يستمر بنك البحرين الوطني بتزويد الموظفين بإرشادات الصحة والسلامة بصورة شهرية، وعقد الندوات الإلكترونية الدورية لرفع مستوى الوعي لدى الموظفين وزيادة الإنتاجية.»

وصرّحت بدورها ريم الدوسري رئيس قسم الممتلكات بإدارة الممتلكات والمشتريات والشئون الإدارية لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلة: «يسعى بنك البحرين الوطني جاهدًا نحو خلق مستقبل مستدام، والحد من المخاطر في مكان العمل وذلك لزرع الثقة بينه وبين أصحاب المصلحة. وتتماشى هذه الخطوة مع خارطة طريق الاستدامة والتي تسعى بدورها لتعزيز الممارسات المهنية وتطبيق أفضل المعايير في الممارسات الدولية».

ومن جانب آخر، صرح عمار جميل المستشار الأول للجودة و الأعمال في شركة «إتش إيه» للاستشارات قائلاً: «إن لشهادة الآيزو 45001:2018 دور كبير في تحديد توجهات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية للمؤسسات والشركات، مما يمكنها من توفير بيئات عمل آمنة وصحية، ويساعدها على تجنب أي إصابات وأمراض مرتبطة بالعمل، كما يمنحها التوجيه اللازم لضمان حماية مكان عملهم. ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك البحرين الوطني الذي يستمر بتطبيق الممارسات الدولية في مكان العمل، ويسعى جاهداً لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للجميع».

هذا ومن شأن الحصول على شهادة الآيزو أن يُعزز من التزام بنك البحرين الوطني برعاية كوادره العاملة وتوفير بيئة عمل مثالية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق. كما يحرص البنك على الاحتفال والمشاركة في المناسبات العالمية سنويًا كيوم الصحة العالمي واليوم العالمي للصحة العقلية واليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، وذلك لتشجيع موظفيه ونشر الوعي في المجتمع.