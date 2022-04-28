“البيئة” تطرح 4 مشروعات لسدود مياه بعسير للاستثمار أمام القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن طرح 4 مشروعات سدود مياه بمنطقة عسير للاستثمار أمامركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تطوير المناطق المحيطة بالسدود وحمايتها، ودعم الأنشطة الترفيهية بالمنطقة، بالإضافة إلى المحافظة على مياه السدود.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية الأربع بالمنطقة، والتي تمثلت في طرح سد وادي الفيض الواقع شمال شرق محافظة ظهران الجنوب، وتقدر مساحته الإجماليةـ 1,150,863 م2، وسدين بمحافظة بلقرن، هما سد عياش بمساحة إجمالية تقدر بـ 879,271 م2، وكذلك سد شيبانة بمساحة إجمالية تبلغ 2,902,350,50 م2، بالإضافة إلى سد بدوه بمحافظة النماص بمساحة إجمالية بلغت نحو 1,944,391,50 م2 .

وبينت أن آخر موعد لتسليم العروض الخاصة بسدي “بدوه وشيبانة” سيوافق يوم 21 / 12 / 1443هـ، وأن موعد فتح المظاريف سيكون يوم 22 / 12 / 1443هـ، بينما سيكون آخر موعد لتسليم العروض الخاصة بسدي “الفيض ووعياش”، يوم 18 / 12 / 1443هـ، وموعد فتح المظاريف سيوافق يوم 19 / 12 / 1443هـ.

ودعت الوزارة الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج 12 وكالة الخدمات المشتركة، أو فرع الوزارة بمنطقة عسير ولمزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو الاتصال على الرقم الموحد: 939 .